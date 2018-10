"Helden der Landwirtschaft": Jungbauernkalender 2019

Heroisch, ausdrucksstark und kraftvoll: so lässt sich die 19. Auflage des Kult-Kalenders zusammenfassen. Die Österreichische Jungbauernschaft präsentierte die neueste Ausgabe des bekannten und beliebten Kalenders.

Dass Landwirtschaft mit großer Anstrengung und Leidenschaft verbunden und ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, zeigen die einzelnen Kalenderblätter. Dazu zählen etwa das Reifenwechseln beim Anhänger mitten in der Erntezeit, das Arbeiten mit schweren Geräten wie Motorsäge und Schleifgerät, das traditionelle Mähen mit Sense auf Steilhängen aber auch die Gemüseernte per Hand oder die Zaunreparatur auf der Alm. Diese und noch zahlreiche weitere Motive sind Teil der 19. Auflage.

Aufräumen mit Rollenklischees

„Wer sich die neue Edition genauer ansieht, erkennt auch, dass wir bewusst mit teilweise noch immer vorherrschenden Rollenklischees aufräumen wollen. Bei uns arbeiten Frauen auch einmal mit dem Schleifgerät, während der Mann im Hausgarten tätig ist,“ so Generalsekräter Andreas Kugler. Das diesjährige Motto wurde auch vor dem Hintergrund der zahlreichen Comic-Verfilmungen in den letzten Jahren gewählt. „Einige der abgebildeten Helden, wie etwa Superman, Wonder Woman oder Spiderman, erkennt man auf den ersten Blick. Bei anderen Sujets hingegen muss man schon ein richtiger Experte auf diesem Gebiet sein“, gesteht Kugler schmunzelnd.