Heizkostenzuschuss ging an knapp 40.000 Vorarlberger Haushalte

In der vergangenen Wintersaison profitierten knapp 23 Prozent der Vorarlberger Haushalte vom erhöhten Heizkostenzuschuss, mit dem das Land insgesamt 19,4 Millionen Euro unterstützte.

Der Vorarlberger Wohn- und Heizkostenzuschuss in Höhe von bis zu 500 Euro ist in der zu Ende gegangenen Wintersaison an knapp 40.000 Haushalte ausbezahlt worden. Die Unterstützung wurde exakt an 39.381 Haushalte überwiesen, damit wurden knapp 23 Prozent aller Vorarlberger Haushalte erreicht. Für das Land fielen Kosten in Höhe von 19,4 Millionen Euro an, informierte Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Freitag.