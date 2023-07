Heizkostenförderungen: Unterstützung für fast 30.000 Haushalte

Landeshauptmann Wallner und Landesrätin Wiesflecker haben bekanntgegeben, dass fast 30.000 Haushalte in Vorarlberg Heizkostenförderungen erhalten haben.

In Vorarlberg haben fast 30.000 Haushalte Heizkostenförderungen erhalten, um die gestiegenen Energie- und Wohnkosten zu bewältigen. Dies gaben Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Katharina Wiesflecker bekannt. Mit insgesamt rund 14,2 Millionen Euro an ausbezahlten Förderungen konnten einkommensschwache Haushalte sowie die Mittelschicht entlastet werden.

Zahl der Bezieher stieg um über 20 Prozent

Heizkostenzuschuss PLUS-Ausgaben bei 9,6 Millionen Euro

Zusätzlich zum regulären Heizkostenzuschuss wurde der Heizkostenzuschuss PLUS eingeführt. Auch dieser betrug 330 Euro und sprach eine nochmals erweiterte Zielgruppe an. Alle Haushalte, die bereits den Landeszuschuss bezogen hatten, mussten dafür keinen neuerlichen Antrag stellen. Die Ausgaben für den Heizkostenzuschuss PLUS beliefen sich auf 9,6 Millionen Euro, wobei eine Million Euro an die stationären Sozialeinrichtungen floss.