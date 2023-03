Heiterer Theaterspaß mit Musik

Theaterverein Lingenau lädt zum unterhaltsamen Theaterabend mit Musikeinlagen.

Lingenau. Vorhang auf für die Premiere heißt es am Samstag, 11. März, 20 Uhr im Wäldersaal in Lingenau. Der Theaterabend gliedert sich in kurze, lustige Bühnenszenen, die in den Umbaupausen durch musikalische Unterhaltung aufgelockert werden. Die neue Produktion des Theatervereins Lingenau verspricht einen turbulenten und witzigen Theaterabend.