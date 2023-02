Heitere Bürgermeisterabsetzung

Die Schliefer-Fasnatzunft sorgte für ein abwechslungsreiches Faschingsfinale.

Bereits am Vormittag des letzten Tages in der fünften Jahreszeit ging es dem Gemeindeoberhaupt Thomas Schierle an den Kragen, wurde er doch von Zunftmeister René Winkel und dem diesjährigen „Oberschliefer“ Hanspeter Tauber aufgrund seiner Vorliebe für Mayonnaise-Salat zum „Chefkoch“ ernannt. Als Gegenleistung dafür musste er den Schlüssel zum Rathaus gegen Kochlöffel und Schneidemesser tauschen. Die ihn begleitenden Gemeindevorstandsmitglieder – maskiert als Erbse, Karotte, Kartoffel, Mayonnaise sowie Würstchen – agierten dabei als farbenfrohe Zutaten, ehe mit den vielen hundert Kindern aus den Kindergärten und der Volksschule Polonaise getanzt wurde.