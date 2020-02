Heißsporn "Mörtel" flippte am Opernball aus

Interviewabbruch nach provokanter ORF-Reporterfrage zu Ornella Muti: "Ich lasse meine Gäste nicht beleidigen."

Richard Lugner sorgte am Wiener Opernball wieder einmal für einen kleinen Eklat. Der sonst so medienaffine Baumeister brach wutentbrannt ein ORF-Interview ab, nachdem ihn eine Redakteurin mit dieser provokanten Aussage malträtiert hatte:

Muti präsentierte sich bestens gelaunt in ihrer Opernballrobe

Muti nahm´s locker

Muti selbst sah ihre Rolle als "dritte Wahl" locker: "Ersatzgast zu sein, ist mir egal. Das passiert bei Filmen ja auch ständig", sagte sie. Tatsächlich schien die italienische Schauspielerin Gefallen an ihrem Auftritt neben Lugner am Opernball gefunden zu haben.

In der Loge schickte sie ihren Kindern via Handy Videos von der Eröffnung, bis sich der Akku verabschiedete. Selbst den obligaten Rummel in den engen Gängen der Oper nahm sie gelassen hin. "Es ist wie in einem Märchen", schwärmte die Schauspielerin sogar. Zu guter Letzt tanzte Muti sogar noch mit ihrem Gastgeber, der sich mit einem Kuss auf die Wange bedankte.