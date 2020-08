Heißes Training mit Victoria Swarowski

Victoria Swarovski verschwitzt und supersexy! Im heißen Zweiteiler zeigt die österreichische Kristallerbin und Moderatorin, wie sportlich sie ist.

Video - Sexy beim Training: Victoria Swarovski

Victoria Swarovski ist nicht nur bildschön, sondern auch super fit. Besonders in der letzten Zeit scheint die gebürtige Innsbruckerin auf den Fitness-Trip aufgesprungen zu sein und sportelt, was das Zeug hält. Einblicke in ihren Trainingsalltag teilt sie nun mit ihren Fans und diese Impressionen können sich definitiv sehen lassen!