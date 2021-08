Heißes Rheindelta-Derby zwischen Fußach und Höchst

71 Minuten sind im Prestigeduell noch zu spielen und der Hausherr führt dank Martin Bartolini.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SC Fußach vs FC Höchst

Höchst, feiert heuer sein 100-Jahr-Jubiläum, konnte zuletzt dank Goalgetter Julian Rupp gegen Feldkirch (3:0) und Bezau (3:1) zwei Siege in Folge verbuchen. Der 28-jährige Stürmer war für alle bisherigen sechs Treffer von Höchst verantwortlich und will nun sein Torkonto erhöhen. Höchst muss schon mehr als ein Jahr auf den langzeitverletzten David Schnellrieder verzichten. Für Fußach Coach Nino Vrenezi wird es ein ganz besonderes Wiedersehen mit dem Exklub. Dreieinhalb Jahre (2014-2018) war der 38-jährige Schweizer in Fußach als Trainer tätig und führte den Klub in die Vorarlbergliga. V