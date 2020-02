Heißer Cut-Out-Look von Lena Meyer-Landrut

Am Roten Teppich: So sexy zeigt sich die ehemalige ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale - allerdings ohne Mark Forster.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mal wieder von ihrer sexy Seite - und zwar auf der Berlinale 2020. Am 20. Februar wurden die 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet.

Johnny Depp im Anflug

Nach der Eröffnung der Berlinale geht es am Freitag richtig los auf dem Filmfestival. Erwartet wird unter anderem Schauspieler Johnny Depp ("Fluch der Karibik"). Der 56-Jährige stellt in Berlin seinen neuen Film "Minamata" vor, in dem er den US-Fotografen W. Eugene Smith (1918-1978) spielt. Auch der neue Pixar-Film "Onward: Keine halben Sachen" wird gezeigt.