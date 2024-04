Heißer Wahltag in Innsbruck - Wer wird neuer Bürgermeister?

Es wird ein spannender Wahltag in der Tiroler Landeshauptstadt. Der amtierende Bürgermeister Georg Willi von den Grünen muss sich einer Vielzahl an chancenreichen Herausforderern stellen.

Dramatisch wird der Kampf um den Einzug in die wahrscheinliche Stichwahl. Als heiße Anwärter darauf gelten nach wie vor Grünen-Stadtchef Georg Willi, FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger, ÖVP-Ex-Staatssekretär Florian Tursky und ÖVP-"Abspalter" Johannes Anzengruber.

Die Innsbruck-Wahl im Liveticker

Lediglich Außenseiterchancen werden von politischen Beobachtern SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Mayr eingeräumt. Ihr Einzug in die Stichwahl am 28. April wäre wohl eine faustdicke Überraschung. Der prognostizierte "Vierkampf" um den Bürgermeistersessel setzt jedenfalls der Fantasie keine Grenzen. Willi, Lassenberger, Tursky, Anzengruber - jede Zweier-Stichwahl-Konstellation ist trotz aller Gerüchte und scheinbaren Gewissheiten möglich, nix is fix.