Heiß ersehntes Comeback für Rock am Bauernhof

Ab Freitag verwandelt sich der Bauernhof von Familie Borg aus Beschling in eine erstklassige Event-Location: Im VOL.AT-Interview spricht Veranstalter Martin Borg über das Kult-Format.

Am Freitag geht es nach einem Jahr Zwangspause wieder rund auf dem Hof der Familie Borg aus Beschling. Dann kommen nämlich wieder bis zu 500 Besucher in den Genuss erstklassiger Musik. Mit Norbert Schneider gastiert zum Auftakt ein echter Hochkaräter im "Stadel", als Songcontest-Teilnehmer mit Wiener Schmäh ein echtes "Schmankerl". Seit über zwölf Jahren veranstalten die Borgs das "Rock am Bauernhof"-Format. "Angefangen hat alles mit unserer Liebe zur Musik. Schon mit meiner ersten Band haben wir hier geprobt. Irgendwann entstand dann die Idee, ein Konzert daraus zu machen und Rock am Bauernhof war geboren", erzählt Martin Borg, der u.a. auch bei den Souljackers in die Saiten haut.