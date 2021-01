Heimweh ist stärker als Fußball zu spielen in Vorarlberg

Ein Schlussmann von FC Rotenberg zieht es zurück nach Kroatien

Zima FC Rotenberg Tormann Sasa Dreven bestritt im Herbst 2020 für die Wälder in der VN.at Eliteliga Vorarlberg sechs Meisterschaftsspiele und war in der zweiten Garnitur sieben Mal zwischen den Pfosten. Rotenberg hat aber mit Michael Wohlgenannt eine Nummer eins im Tor. Im Vorjahr stand Sasa Dreven bei SW Bregenz im Gehäuse. Nun kehrt der 30-jährige Schlussmann aus familiären Gründen zurück in seine Heimat Kroatien. Der Wälderklub braucht vor allem für die 1b-Mannschaft (1. LK) einen neuen Einser-Goalie.