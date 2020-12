Heimspiel vor leeren Rängen

Die Tischtennis-Mannschaft von BL-Kennelbach spielt zuhause gegen Ebensee

Im siebten Spiel der laufenden Saison trifft die Mannschaft (Istvan Toth, Miro Sklensky und Maxime Dieudonné) am Sonntag um 10 Uhr zuhause in der Turnhalle der VS Kennelbach auf die Mannschaft aus Ebensee. Die Gegner aus Oberösterreich liegen derzeit auf dem siebten Tabellenrang und konnten erst ein Spiel der laufenden Saison gewinnen. Mit Christian Wolf haben sie aber dennoch einen Top-Spieler der Liga in ihren Reihen, der erst eine Niederlage einstecken musste und mit Jonas Promberger haben sie einen der talentiertesten Nachwuchsspieler Österreichs in der Mannschaft.