Heimsieg würde Austria Lustenau Spitzenplatz bringen

SC Austria Lustenau – RZ WAC Samstag, 01.10.2022, 17:00 Uhr, Reichshofstadion

Der SC Austria Lustenau und der RZ WAC trafen in der 2. Liga in den Saisonen 2010/11 und 2011/12 aufeinander. 2011/12 wurde der WAC Meister, nur gegen Lustenau blieben die Kärntner damals sieglos (3U 1N).

Für den SC Austria Lustenau ist es das erste Spiel in der Bundesliga gegen einen Kärntner Klub – damit fehlt den Vorarlbergern nur noch ein Bundesliga-Duell gegen einen burgenländischen Vertreter.

Der RZ WAC gewann erstmals seit Mai 2022 wieder zwei Spiele in Serie und insgesamt sogar drei der letzten vier Spiele in der Bundesliga – ebenso viele wie von 15 BL-Spielen zuvor zusammen.

Wenn der SC Austria Lustenau in dieser Saison der Bundesliga traf, dann gingen die Vorarlberger nicht als Verlierer vom Platz (3S 3U). Die drei BL-Spiele ohne Torerfolg wurden verloren (0-1 in Ried, 0-6 gegen Salzburg & 0-2 beim SK Sturm).

Der RZ WAC erzielte erstmals in der Bundesliga in vier aufeinanderfolgenden Spielen mehr als zwei Tore. Damit erzielten die Kärntner 18 Tore in den ersten neun BL-Spielen – so viele waren es zuvor nur 2014 (19) und 2019 (23).

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 22; 2. LASK Linz 18; 3. SK Sturm Graz 18; 4. Austria Wien 12; 5. Austria Lustenau 12; 6. Wolfsberg 11; 7. Klagenfurt 11; 8. Rapid Wien 11; 9. Tirol 11; 10. Hartberg 7; 11. Ried 5; 12. SCR Altach 5;

10. Spieltag

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC Samstag 17 Uhr; FC RB Salzburg – LASK Linz Samstag 17 Uhr; WSG Tirol – SK Rapid Wien Samstag 17 Uhr; SV Ried – Cashpoint SCR Altach Sonntag 14.30 Uhr; TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt Sonntag 14.30 Uhr; FK Austria Wien – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr;

Presse austria lustenau. Am kommenden Samstag rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Nach der Länderspielpause hat die Austria sich selbst das Ziel gesetzt, wieder zu punkten und die Position in der Tabelle zu verteidigen. Dazu ist aber gegen den WAC eine bärenstarke Leistung notwendig.

Der Gegner - Wolfsberger AC

Denn die Wolfsberger präsentierten sich vor der Pause selbst in herausragender Form und konnten die letzten beiden Spiele jeweils mit 3:1 gewinnen. Gegner waren dabei Rapid Wien und Hartberg. Zu Saisonbeginn lief es für die Steirer nicht so ideal, lange fand man sich am Ende der Tabelle wieder, doch Trainer Robin Dutt hat die Mannschaft immer besser in Form gebracht. "Der WAC verfügt über eine routinierte Mannschaft mit einer starken Offensive. Sie spielen gerne mit zwei Stürmern und das müssen wir in den Griff bekommen", analysiert Trainer Markus Mader den Gegner. Als Schlüsselfigur sieht Mader unter anderem Maurice Malone, der Deutsche kam kurz vor Transferschluss und konnte bereits seine Qualität in der Offensive präsentieren. "Wenn wir es schaffen, Malone zu neutralisieren, ist am Samstag alles möglich. Wir sind selbst immer für ein Tor gut", so Mader.