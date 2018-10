Heimsieg und Auswärtsniederlage für den EC Bregenzerwald

Nach dem ersten vollen Erfolg zuhause gegen Mailand setzte es in Salzburg eine 2:4-Niederlage.

Andelsbuch/Dornbirn. Das Heimspiel der Wälder Eishockeycracks gegen Liganeuling Hockey Milano Rossublu war nichts für schwache Nerven. Die Hausherren dominieren die Partie zwar von Beginn an, aufgrund der schlechten Chancenverwertung fielen aber vorerst keine Treffer. Nach einem mehr als einminütigen 5:3-Powerplay im Mittelabschnitt, das ebenfalls torlos blieb, kamen die Mailänder immer besser ins Spiel und Youngster Felix Beck im Kasten der Wälder rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. Mit tollen Paraden hielt der 16-Jährige die Juurikkala-Schützlinge allerdings im Spiel.

Erlösender Siegestreffer

So ging es mit 0:0 in das Schlussdrittel, in dem Mikko Virtanen dann doch noch der erlösende Siegestreffer gelang (51.). „Heute haben wir uns durch unnötige Strafen selbst unter Druck gebracht. Ein großes Lob an Felix Beck und Gratulation zum Shut-Out“, resümierte der Coach.

Drei Tage später setzte es bei den Red Bull Hockey Juniors eine 2:4-Niederlage. Daniel Ban (2.) und Aleksi Järvinen (7.) brachten die Wälder zwar zweimal in Front, die jungen Salzburger schlugen aber jeweils zurück und kamen noch zu zwei weiteren Treffern.

Vier Spiele in neun Tagen

Bereits am kommenden Samstag – nach dem Antreten am Donnerstag in Ritten – hat der EC Bregenzerwald die Chance sich zu revanchieren. Ab 19.30 gastieren die Jungbullen aus der Mozartstadt nämlich in Dornbirn.