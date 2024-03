Heimsieg mit viel Mühe

Einen mühevollen 3:2 Heimsieg feierten die „Wölfe“ in der Hofsteighalle. Wolfurt fand 4 Sätze lang nie so richtig in das Spiel. Bereits von Beginn an hatten die Gastgeber große Mühe gegen Liebenau ihr Spiel aufzuziehen. Verdient ging der erste Satz verloren. Auch im zweiten Satz stellte sich keine wesentliche Besserung ein. Der einzige Lichtblick war der 1:1 Satzausgleich.

Viele Eigenfehler der Hofsteiger prägten den dritten Satz. Die Gäste hatten in dieser Phase ein recht leichtes Spiel und gingen verdient mit 2:1 in Führung.

Der 4. Satz lebte von der Spannung, ob die Vorarlberger sich in einen 5. Satz retten können, oder überraschend das Spiel abgeben würden. Beim Stand von 21:23 gab es nicht mehr viele Zuschauer in der Halle, die noch auf ein positives Ende hofften. Doch mit dem Rücken zur Wand erwachte plötzlich Wolfurt und zeigte ein ganz anderes Spiel. Es wurde nun viel dominanter gespielt. Doch die Grazer gaben nicht so schnell auf und wehrten sich verbissen. Mit viel Glück gelang den Hausherren der 2:2 Satzausgleich.

Nun war die Kempf-Truppe hellwach. Der 5.Satz war ein einseitiges und schnelles Spiel. In nur 12 Minuten wurden die Steirer überrollt und der knappe 3:2 Heimsieg errungen.

Dennoch ein verlorener Punkt gegen einen eigentlich leicht zu bespielenden Gegner. In der Tabelle bleiben die Wolfurter weiterhin auf Platz 2.