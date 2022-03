Heimsieg gegen Krems - Hard im Cup-Halbfinale

Der HC Hard steht nach einem souveränem 26:20-Heimsieg gegen UHK Krems im Halbfinale des ÖHB-Cups.

Im Viertelfinale des ÖHB-Cups kam es heute zum Duell der beiden Top-Tema der Liga, dem HC Hard und dem UHK Krems. Bereits nach wenigen Minuten setzten sich die Roten Teufel dank eines 4:0-Laufs schon früh deutlich ab. Auch in weiterer Folge blieben die Hausherren am Drücker und erspielten sich zwischenzeitlich einen klaren 7-Tore-Vorsprung. Nach 30 Minuten ging es mit einem 15:10 in die Pause.