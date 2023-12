Heimsieg gegen Graz - Hard weiter in Topform

Der HC Hard feierte im Heimspiel gegen die HSG Graz einen souveränen 40:28-Heimsieg.

Der HC Hard wollte den Schwung aus dem beeindruckenden Heimerfolg gegen die BT Füchse unbedingt auch in das Heimspiel gegen die HSG Graz mitnehmen und den nächsten Sieg einfahren. Und das gelang bereits in der ersten Halbzeit: Die Roten Teufel zeigten erneut von Beginn weg eine konzentrierte Leistung und zogen Tor um Tor davon. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf neun Tore an. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Spielverlauf. Die Harder waren für die Gäste aus der Steiermark heute mindestens eine Nummer zu groß. Vor allem Tokic traf nahezu aus jeder Position und kam am Ende auf nuen Tore. So jubelten die Harder am Ende über einen nie gefährdeten und sehr souveränen 40:28-Heimsieg.