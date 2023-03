Heimsieg bringt VC Wolfurt den dritten Tabellenplatz

Hofsteiger erfüllen die Pflicht und sind in der Platzierung nach oben gerutscht.

Austrian Volley League 2 (AVL2) - Meisterrunde



Raiffeisen VC Wolfurt – SK Aich/Dob 3:0 (26:24; 25:23; 25:15)

Spieldauer: 102min

Scorer: Reiter 17, Winder 11, Schwendinger 7, Rinderer, Skowronnek, Metzler je 5, Schlittenhardt 3



Ein toller Start in die Meisterrunde. Die Südkärntner wurden in einem guten Spiel mit 3:0 besiegt. Obwohl es die ersten beiden Sätze nicht so richtig widerspiegeln, war das Spiel für die Wölfe eine klar Sache. Die junge Bleiburger Mannschaft wehrte sich sehr gut, konnten aber die klar Niederlage nicht verhindern.