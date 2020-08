Heimschwaches Rankweil verliert gegen FC Wolfurt

Im VN.at Livespiel sorgte der Brasilianer Idiano Lima Rosa dos Santos mit seinem Triplepack beim 4:2-Sieg in Rankweil für den Unterschied

Das war der Liveticker vom Spiel RW Rankweil vs FC Wolfurt

Ausgerechnet beim sonntägigen Gegner RW Rankweil feierte FC Wolfurt seinen letzten Auswärtssieg. Aus den letzten neun Meisterschaftsspielen in der Fremde holte die Elf um Trainer Joachim Baur (41) nur vier Unentschieden und kassierte fünf Niederlagen.

Der letzte Erfolg auswärts auf der Rankweiler Gastra für die Wolfurter liegt schon mehr als ein Jahr zurück. Am 11. August 2019 gewann Wolfurt in Rankweil mit 3:1. Die Gastra ist für die Rot-Weißen aus Rankweil längst keine Festung mehr. Nur zwei Siege und drei Remis und sechs Niederlagen stehen für die Rankler zuhause auf dem Konto. Rankweil heimschwach, Wolfurt in der Fremde ein gerngesehener Gast, das sind die Fakten vor dem Livespiel auf VN.at.