Heimrecht im Play-off

Nach dem 7:2-Erfolg beendet der RHC Wolfurt den Grunddurchgang auf Platz zwei.

Es waren zwar die Südbadener, die nach 3 Minuten erstmals jubelnd abdrehten aber Kilian Laritz hämmerte rückhand den Ausgleich in die Gästemaschen. Héctor Gallego zeigte im Anschluss seinen angereisten Eltern, wie ein Doppelpack funktioniert, dem Laritz gleichtat und den 4:2 Pausenstand vollzog. In Durchgang zwei blieben die Hofsteiger spielbestimmend, Weil versuchte zwar dagegen zu halten, doch Coach David Carrasco verordnete weiterhin ein hohes Tempo das dann Levay-Theurer, Daniel Zehrer und Laritz mit seinem Hattrick in Zählbares ummünzten. Damit fixiert Wolfurt das Heimrecht für die Best-of-Five Play-Off-Serie gegen Montreux HC, der erste Halbfinal-Showdown findet am 1. April in der HockeyArena statt.