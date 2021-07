Heimrecht für RW Rankweil und FC Dornbirn in Frauen 2. Liga

Die beiden Vorarlberger Vertreter in der ÖFB Frauen 2. Liga starten mit Heimspielen.

2. Spieltag (22. August): Union Kleinmünchen – FC RW Rankweil, LUV Graz – FC Dornbirn; 3. Spieltag (29. August): FC Dornbirn – SV Krenglbach, RW Rankweil – Wr. Sportclub; 4. Spieltag (5. September): Altera Porta – FC RW Rankweil, Union Kleinmünchen – FC Dornbirn; 5. Spieltag: 12. September): FC Dornbirn – Wr. Sportclub, Rankweil spielfrei; 6. Spieltag (19. September): Altera Porta – FC Dornbirn, RW Rankweil – SV Horn; 7. Spieltag (24. September): FC Dornbirn – FC RW Rankweil; 8. Spieltag (3. Oktober): RW Rankweil – Krottendorf, SV Horn – FC Dornbirn; 9. Spieltag (10. Oktober): USC Landhaus – FC RW Rankweil, FC Dornbirn spielfrei; 10. Spieltag (17. Oktober): FC Dornbirn – Krottendorf, RW Rankweil – Neusiedl am See; 11. Spieltag (31. Oktober): USC Landhaus – FC Dornbirn, Geretsberg – RW Rankweil; 12. Spieltag (7. November): FC Dornbirn – Neusiedl am See, RW Rankweil – Carinthians Hornets Spittal/Drau; 13. Spieltag (21. November): Geretsberg – FC Dornbirn, LUV Graz – RW Rankweil; Frühjahrsstart: 13. März 2022;