Heimrecht für Bregenz und Hard im Viertelfinale

Beide Ländleklubs können vor heimischen Publikum antreten.

Am 21. und 22. April steigt das Final Event im ÖHB Cup der Frauen und Männer. Während in diesem Rahmen bei den Männern erst die Finalteilnehmer ermittelt werden, spielen die Frauen bereits am 25. Februar ihr Halbfinale aus. Das Viertelfinale der Männer steigt am 3./4. März. Die Paarungen für das Halbfinale der Frauen sowie das Viertelfinale der Männer wurden ausgelost.

Bei den Männern ist das Viertelfinale mit Titelverteidiger Bregenz Handball, Vorjahresfinalist Sparkasse Schwaz Handball Tirol, dem ALPLA HC Hard, dem HC FIVERS WAT Margareten, der HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach und dem Förthof UHK Krems ähnlich besetzt wie im Vorjahr. Scheiterte die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN im Vorjahr im Achtelfinale auswärts an Hard, verbuchte man heuer einen 40:29-Erfolg über die HSG Holding Graz. Für die BT Füchse Auto Pichler, die das Viertelfinale komplettieren, kam in der Saison 2021/2022 in Runde 1 gegen den HC Blau-Weiss Feldkirch das Aus. Heuer steht man nach Siegen über die Union Sparkasse Horn (35:23), den HC Hohenems (35:23) und Ende Jänner über den UHC Speed Connect Hollabrunn (31:23) unter den letzten Acht.

Zu einem West-Derby kommt es zwischen dem ALPLA HC Hard und Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Im ÖHB Cup stand man sich zuletzt ebenfalls im Viertelfinale am 30. März 2021 gegenüber. Hard zog damals mit einem 24:21-Erfolg ins Halbfinale ein.

2019 im ÖHB Cup erfolgreich, bekommt es der Förthof UHK Krems im Viertelfinale mit dem HC FIVERS WAT Margareten zu tun. Ebenfalls eine Viertelfinalpaarung, die es in der Saison 2021/2022 schon gab. Die FIVERS setzten sich damals in Krems 35:32 durch.

Titelverteidiger Bregenz Handball bekommt es mit den BT Füchsen Auto Pichler zu tun, die zu Beginn der Meisterschaft mit einem 32:30-Sieg über die Vorarlberger aufhorchen ließen. In der Festspielstadt revanchierte sich Bregenz Anfang Dezember mit einem 33:27-Erfolg und kann erneut auf den Heimvorteil setzen.

Das Final Event wird an einen der Halbfinalisten im ÖHB Cup der Männer vergeben. Das Halbfinale selbst steigt am 21. April, tags darauf folgen das Finale bei den Frauen und Männern.

ÖHB Cup Männer Viertelfinale

Spieltermin 3./4. März 2023