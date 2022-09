Heimpremiere nach zweimal „Überstunden“

Der EC Bregenzerwald empfängt am Samstag im ersten Heimspiel die Rittner Buam.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Wälder Eishockeycracks starteten mit zwei Auswärtspartien in die neue Alps Hockey League-Saison. Dabei zeigten sie gleich, dass das hochgesteckte Ziel – das Erreichen des Viertelfinal-Play-offs kein abwegiges Unternehmen ist. In beiden Spielen ging es in die Overtime, da trotz torreichen Verläufen nach 60 Minuten noch kein Sieger feststand.

Bei den Kitzbüheler Adlern leuchtete nach der regulären Spielzeit ein 5:5 von der Anzeigetafel. Von Beginn an ging es munter hin und her, kein Team konnte sich einen komfortablen Vorsprung verschaffen, schlussendlich hatten jedoch die Gamsstädter das bessere Ende für sich. Für die Treffer der Wälder zeichneten Waltteri Lehtonen (2), Richard Schlögl, Roberts Lipsbergs sowie Youngster Leon Peischler in seinem ersten Pflichtspiel für den ECB verantwortlich.

Eine Reise wert

Am Mittwoch ging die Reise dann nach Canazei, wo der HC Fassa nach dem Auftaktsieg beim EHC Lustenau mit breiter Brust wartete. Auch diese Partie verlief auf des Messers Schneide. Die Hausherren legten dreimal vor, Tobias Reinbacher – ebenfalls mit seinem Premierentreffer -, Richard Schlögl und Adem Kandemir konnten jedoch jeweils ausgleichen. 72 Sekunden vor der Schlusssirene schaffte Waltteri Lehtonen in Überzahl die erstmalige Führung für das Team von Markus Juurikkala, den Trentinern gelang allerdings zwei Sekunden vor Spielende der neuerliche Gleichstand. Dieses Mal jubelten dann aber die Wälder in der Overtime, weil Lehtonen erneut traf.