Heimpremiere für den EHC Lustenau

Mit dem ersten Puckeinwurf morgen Samstag um 19.30 Uhr in der Rheinhalle endet die lange und intensive Vorbereitungsphase des EHC Lustenau. Der HC Gröden stellt schon am ersten Spieltag eine große Herausforderung für die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan dar. Trotzdem möchte Lustenau mit einem Heimsieg in die AHL Saison 2021/22 starten.

Sehr zufrieden war man im Lager der Lustenauer nach Abschluss der Vorbereitung. Einerseits konnten sämtliche Spiele gewonnen werden, andererseits – wohl der viel wichtigere Aspekt – machten die Cracks von Training zu Training mehr Fortschritte und sind schon jetzt zu einer tollen Einheit zusammengewachsen.

„Ich denke, dass wir für die kommende Saison einen guten Mix zwischen erfahrenen Spielern und Eigenbauspielern in der Mannschaft haben. Schon in der letzten Saison wurde mit dem Einbau zahlreicher junger Lustenauer begonnen. Diese können nun bereits auf eine Saison AHL-Erfahrung zurückblicken. Auch in dieser Vorbereitungsphase wurden wieder neue Nachwuchscracks an die Kampfmannschaft herangeführt“, so Max Wilfan, der auch in dieser Saison wieder die Kapitänsschleife tragen wird.

Der HC Gröden wird auch diese Saison mit einem sehr starken Team antreten. Brad Mc Gowan – punktebester Spieler der gesamten Liga aus der letzten Saison – konnte weiterverpflichtet werden. Vom HC Pustertal wurde Torhüter Colin Furlong sowie Urgestein Max Oberrauch verpflichtet.

„Gröden wird zum Auftaktspiel in die neue Saison mit Sicherheit ein sehr starker Gegner, doch wir sind bereit und möchten vor heimischem Publikum mit drei Punkten in die Saison starten. Wir sind heiß, dass es nun endlich losgeht und freuen uns auf das Spiel“, so Wilfan.

Auch Trainer Mike Flanagan blickt zuversichtlich auf das Spiel, muss jedoch noch auf Neuerwerbung Remy Giftopoulos verzichten. Er wird erst in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen.

EHC Lustenau : HC Gröden

Samstag, 11. September 2021, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau