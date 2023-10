Heimpremiere für Debütant Dornbirner EC, VEU Feldkirch gastiert in Kufstein

Der neue offizielle Spielplan in der Division West der Ö Eishockey Liga für die Saison 2023/2024 steht fest. Der HC Kufstein und die VEU Feldkirch läuten am Freitag, 06. Oktober 2023 in der Eisarena Kufstein die dritte Spielzeit der ÖEL ein. Kufstein steigt gleich am Sonntag, 08. Oktober 2023 gegen Liganeuling Dornbirner EC noch einmal in den Rink.

Am Wochenende startet die ÖEL mit den ersten Spielen in der Division West in die neue Saison. Und gleich zwei attraktive Partien stehen auf dem Programm: Der HC Kufstein empfängt am Freitag im Eröffnungsspiel die VEU Feldkirch und tritt am Sonntag auswärts gegen Liganeuling Dornbirner Eishockey Club in der Messehalle an. Die Dragons waren in der Vorsaison punktegleich mit dem SC Hohenems als Zweiter ins Playoff gegangen, wo die Tiroler erst im Halbfinale am späteren Meister Steindorf gescheitert waren. Die VEU Feldkirch zeigte in ihrer Debütsaison starke Leistungen und schaffte als Tabellendritter nach dem Grunddurchgang überraschend den Playoff-Einzug. Dort forderten die jungen Ländle-Cracks den großen Favoriten Kapfenberger SV in zwei Spielen voll und mussten mit dem knappen 5:7-Gesamtergebnis das Viertelfinal-Aus hinnehmen.

Roland Luchner, Vorstandsvorsitzender & Vorstand Marketing HC Kufstein spürt die Vorfreude in der Festungsstadt, auch heuer wird den Drachen-Fans in der Kufstein Arena Eishockey mit Leidenschaft präsentiert: "Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich wieder los geht. In der ganzen Stadt merkt man schon das Kribbeln. Beim HTR Cup, unserem eigenen Vorbereitungsturnier, hatten wir schon wieder an die 500 Zuschauer in der Halle. Auch sportlich lief die Vorbereitung durchaus vielversprechend. Wie konnten uns gut verstärken und hoffen, an die Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen zu können. Das Halbfinale ist das erklärte Ziel.“

Die große Unbekannte am ersten Spieltag ist der Dornbirner Eishockey Club, für den es am Sonntag im ersten Heimspiel gleich die erste wichtige Standortbestimmung gegen die starken Kufsteiner gibt. Mit dem Projekt "Rheintal Future" soll der Vorarlberger Eishockeynachwuchs gefördert und junge Spieler entwickelt werden.

Pavel Takac, Head Coach Dornbirner Eishockey Club sieht seine Mannschaft zum Auftakt gegen Kufstein als Außenseiter, will die etablierten Klubs aber in jeder Partie fordern:"Das Projekt Rheintal Future geht bei uns weiter bis in die Ö Eishockey Liga. Wir wissen, dass die Liga für uns eine große Herausforderung sein wird. Ziel ist, durch harte Arbeit, Wille und Tempo einen Playoffplatz zu erreichen. Zum Auftakt gegen Kufstein sind wir sicherlich - wie bei fast jedem Spiel - der klare Underdog. Kufstein ist schon lange in der Liga und hat sehr gute Spieler. Diese Saison wird unser erstes Lehrjahr. Wir werden aber in der Lage sein, den einen oder anderen großen Gegner zu ärgern. Unser Ziel hier in Dornbirn ist, junge talentierte Spieler weiter zu entwickeln und ihnen eine Plattform zu bieten, um auf hohem Level Eishockey spielen zu können. Auch organisatorisch sind wir in Dornbirn neu aufgestellt und müssen auch abseits vom Eis Lehrgeld bezahlen."

Das Vorarlberger Derby zwischen dem SC Hohenems und der VEU Feldkirch, das für Samstag angesetzt war, musste wegen technischer Probleme im Hohenemser Eisstadion verschoben werden und findet nun am Samstag, 14. Oktober 2023 statt.

Division Ost startet am 14. Oktober 2023

Eine Woche nach dem Auftakt im Westen, am 14. Oktober 2023, folgt auch der Startschuss in der Division Ost. Der ATSE Graz fordert die Kapfenberger SV, die als souveräner Divisions-Sieger und Halbfinalist in der abgelaufenen Saison auch in der neuen Spielzeit als Titelmitfavorit gilt. Der EV Zeltweg Murtal Lions trifft auf den Wiener Eislauf-Verein und UEHV RAUCH Technology Sharks Gmunden trifft auswärts auf das UHT Dukes Graz.

1. Spieltag:



HC Kufstein vs. VEU Feldkirch

Fr., 06. Oktober 2023, 19:45 Uhr, Eisarena Kufstein

Dornbirner Eishockey Club vs. HC Kufstein

So., 08.Oktober 2023, 17:30 Uhr, Messehalle Dornbirn

SC Samina Hohenems 1974 vs. VEU Feldkirch

Verschoben auf Sa., 14. Oktober 2023, 17:30 Uhr, Eisstadion Hohenems

EHC Crocodiles Kundl spielfrei

DIVISION WEST | 5 Teams

Dornbirner Eishockeyclub

Eishockeyclub Crocodiles Kundl

Hockey Club Kufstein

SC Samina Hohenems 1974

VEU Feldkirch