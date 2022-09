Heimpremiere für den UTTC Kennelbach

Zweimal Heimrecht genießt die Hofsteig-Mannschaft in der Bundesliga.

Am Wochenende finden unsere ersten beiden Heimspiele der neuen Saison statt. Am Freitagabend um 18.30 Uhr treffen wir auf die Mannschaft aus Linz, am Sonntag um 11.00 Uhr spielen wir gegen Baden. Gespielt wird im Kennelbacher Schindlersaal.