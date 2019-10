Heimpremiere für BL-Neuling UTTC Kennelbach

Nach dem 3:3 Unentschieden zum Auftakt in Baden bei Wien steht für Aufsteiger UTTC Kennelbach nun endlich das erste Bundesliga-Heimspiel vor der Tür.

Am Sonntag den 20. Oktober um 10 Uhr empfängt die Bundesligamannschaft mit Istvan Toth, Miro Sklensky, Maxime Dieudonné und Philip Schwab ihren Gegner aus Oberndorf in der Turnhalle Klosterfeldstraße.

Das daraufkommende Wochenende wird für die erste Mannschaft ein sehr intensives. Am Samstag den 26. Oktober findet um 15 Uhr das Bundesliga-Auswärtsspiel in Ebensee statt, ehe es am nächsten Tag, am Sonntag den 27. Oktober um 17 Uhr zum großen Europacup-Heimspiel gegen den CTT Royal Alpa aus dem belgischen Schaerbeek kommt. Durch den strafverifizierten 7:0 Auswärtssieg gegen Cagliari (die Italiener setzten vier anstatt der erlaubten drei Spieler ein) könnte unsere Mannschaft bei einem Erfolg gegen die Belgier in die nächste Runde des Europacups einziehen.