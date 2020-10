Heimpleite für die Bregenzer Handballer

Bregenz Handball musste sich heute zu Hause Schlusslicht HC Linz überraschend mit 26:30 geschlagen geben.

In der zweiten Halbzeit schienen die Bregenzer endlich zu ihrem Spiel gefunden zu haben und übernahmen gleich zu Beginn erstmals in dieser Partie die Führung. Doch diese hielt nicht lange - nachdem die Linzer bei 21:21 wieder zum Ausgleich kamen, übernahmen die Gäste wieder das Kommando und zogen in weiterer Folge auf 23:28 davon. Diesen Vorsprung ließen sich die Linzer nicht mehr nehmen und jubelten über den ersten Saisonsieg. Die Bregenzer hingegenkassierten am Ende eine verdiente 26:30-Heimniederlage.