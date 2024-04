Heimniederlage lässt den Abstieg immer näher rücken

Ein später Gegentreffer besiegelte die 1:2-Heimniederlage der Austria aus Lustenau gegen den WAC.

Nachdem sich die Lustenauer am vergangenen Samstag auswärts beim WAC ein 1:1 erkämpften, wollten die Grün-Weißen heute im "Rückspiel" gegen die Wolfsberger an die gute Leistung in der zweiten Halbzeit anknüpfen und mit einem Heimsieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten.

Und die Lustenauer starteten gut, denn die ersten zwei Aktionen des Spiels gehörten beide Namory Cisse, dessen Schüsse aber jeweils zu ungefährlich waren. In weiterer Folge kontrollierten die Lustenauer das Spiel aus einer stabilen Defensive heraus, wurden nach dem guten Start aber offensiv immer weniger gefährlich. Die Gäste brauchten ihrerseits bis zur 27. Minute, als Jasic Schierl zum ersten Mal prüfen konnte. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte aber die Austria. Doch Boateng scheiterte nach rund 35 Minuten per Kopf aus kurzer Distanz am starkten WAC-Schlussmann Gürtlbauer.

Früher und später Gegentreffer

Die zweite Halbzeit begann für die Lustenauer mit einem Gegentreffer. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konnte Schierl eine Hereingabe von Jasic nur vor die Füße von Boakye abwehren, der das 0:1 erzielte (50.). In weiterer Folge taten sich die Lustenauer schwer, offensiv Akzente zu setzen, belohnten sich aber dennoch für den großen Einsatz. Über den zur Pause eingewechselten Surdanovic und Anderson kam der Ball zu Fridrikas, der aus rund sieben Metern Entfernung den Ausgleich (77.) erzielte. Nach dem Ausgleich warfen die Hausherren alles nach vorne und spielten auf Sieg. Doch der Mut wurde nicht belohnt, denn Ballo gelang in der 87. Minute per Direktabnahme sehenswert der 1:2-Siegtreffer für den WAC.

Mit dieser Heimniederlage rückt der Klassenerhalt langsam aber sicher in weite Ferne. Für die Lustenauer, die heute im Spiel zwischen Altach und BW Linz dem Lokalrivalen die Daumen drücken müssen, geht es am Samstag auswärts bei der WSG Tirol weiter.

