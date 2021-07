Heimniederlage für Altach zum Saisonauftakt

Nach dem Cup-Aus musste sich der SCR Altach im ersten Saisonspiel der neuen Bundesliga-Saison dem LASK zu Hause knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Nach dem blamablen Aus in der ersten Runde des ÖFB-Cups ging es für den SCR Altach heute im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison zu Hause gegen den LASK um Wiedergutmachung. Obwohl der LASK von Beginn weg das Kommando übernahm, hatten die Hausherren die erste wirkliche große Chance des Spiels. Doch Dominik Reiter setzte den Ball alleine vor dem Torhüter am Tor vorbei. In weiterer Folge waren die Linzer weiter das bessere Team. In der 31. Minute wurde ein erster Treffer aufgrund von Abseits aberkannt. Nur vier Minuten später gelang Wiesinger per Distanzschuss das 0:1. Mit diesem Stand ging es in die Pause.