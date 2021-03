Heimniederlage besiegelt Saisonaus der Bulldogs

Die Bulldogs aus Dornbirn musten sich im 6. Spiel der "Best of seven"-Serie Salzburg zu Hause mit 0:3 geschlagen geben und beendeten somit ihre Saison.

Im zweiten Abschnitt gab es gleich mehrere Chancen auf beiden Seiten, wobei sich erneut besonder die Torhüter auszeichnen konnten. Nach einer Strafe gegen Pilloni verpassten die Bulldogs in Überzahl dann den Ausgleich. Und so kam es, wie im ersten Drittel, kurz vor der Pausensirene zum nächsten Salzburger Treffer. Nach einem Konter über Hochkofler und McIntyre sorgte Baltram mit seinem 2. Treffer für das 0:2.

Bulldogs zu wenig effizient

Im letzten Drittel bekamen die Bulldogs gleich zu Beginn die Chance, in Überzahl den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch auch dieses Powerplay ging ohne Treffer vorbei. Auf der anderen Seite hatte Höneckl auch im letzten Abschnitt einiges zu tun, um die endgültige Entscheidung zu verhindern. Kurz vor Schluss riskierten die Dornbirner dann noch einmal alles und nahmen Torhüter Höneckl vom Eis. Doch Nilsson machte den Vorteil von einem Spieler mehr mit einer Strafe kurz darauf zunichte. Auf der anderen Seite gelang Huber per Empty-Net-Treffer wenige Sekunden vor Schluss noch der Treffer zum 0.3-Endstand.

Am Ende kassierten die Bulldogs auch heute trotz ausreichend guter Chancen eine Niederlage und müssen sich in der "Best of seven"-Serie mit 4:2 geschlagen geben. Die heutige Niederlage ist gleichbedeutend mit dem Ende der Saison.