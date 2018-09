Heimischer Radrennstall mit großartiger WM-Premiere

Mit dem sensationellen 14. Endrang im Mannschaftszeitfahren wurde das Radteam Vorarlberg bei der WM-Premiere in Innsbruck bestes österreichisches Team

Im ersten WM Rennen für die Vorarlberger Equipe über die lange Distanz von 62,8 Kilometer und 427 Höhenmeter rollten die sechs Profis um 14.58 Uhr von der Startrampe in der Ötztal Area47 – drei Minuten hinter dem italienischen Team Sangemini – MG und vor dem Team Felbermayr. Man hat sich beim Sechsmann Aufgebot für den geplanten Kader entschieden, obwohl die Entscheidung nicht leicht gefallen ist – Lukas Meiler konnte in allen Trainings ebenso überzeugen.

Die Fahrer ließen sich nicht davon beinträchtigen – nahmen den Inhalt der Flasche auf einmal vor dem Start und starteten schnell in das WM Rennen. In den Zwischenzeiten war man immer bei den Leuten und man fightete mit den World Tour Teams voll mit.

Der schwere Anstieg 15 Kilometer vor der Ziellinie mit bis zu 13% von Kematen nach Axams und die super schnelle Abfahrt in Richtung Innsbruck fordert Power, aber auch Courage – Tempospitze km/h 110. Auch hier, tausende Zuschauer. Daniel Geismayr und Patrick Schelling zogen die Kameraden über den Berg. Mussten dann kurz vor dem Ziel ausgepowert reißen lassen – aber Job wie abgesprochen erfüllt. BESTZEIT für das Team Vorarlberg Santic bei der Zieldurchfahrt – alle Continental hinter sich gelassen und auch Ag2R La Mondiale sollte in der Endabrechnung hinter dem „Ländle „ Team sein.