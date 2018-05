Heimische Wirtschaft wächst weiter stark

Österreichs Wirtschaft hat ihr hohes Wachstumstempo auch heuer im ersten Quartal beibehalten, in Summe damit schon seit über einem Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag von Jänner bis März real 0,8 Prozent über dem letzten Vierteljahr 2017, bestätigte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Mittwoch. Im Jahresabstand gab es 3,4 Prozent Wachstum, mehr als zuletzt gedacht.

Mehr Konsum

Sowohl Binnennachfrage als auch Außenwirtschaft trugen heuer im ersten Quartal zum Wachstum der heimischen Wirtschaft bei. Die anhaltende Verbesserung am Arbeitsmarkt sowie eine sehr optimistische Konsumentenstimmung spiegelten sich auch in der Ausgabenbereitschaft der Verbraucher wider. Der Konsum habe somit auch im ersten Quartal eine stabile Wachstumsstütze gebildet. Die privaten Konsumausgaben (samt private Organisationen ohne Erwerbszweck) wuchsen um 0,4 Prozent (wie auch schon in den drei vorhergehenden Vierteljahren), die öffentlichen Konsumausgaben um 0,3 Prozent (etwas stärker als in den vier vorhergehenden Quartalen mit je 0,2 Prozent).