Heimische Produkte im Fokus

Auf dem Dorf-Märtle in Langenegg werden vielfältige Erzeugnisse aus dem Ort präsentiert.

Langenegg. Es war ein Anliegen der Initiative „Lebenswert Leben“ Langenegger Erzeugnisse in den Vordergrund zu rücken und der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Gibt es doch eine Vielzahl an heimischen Produzenten, die ausgezeichnete Produkte herstellen. Das Dorf-Märtle findet erstmals am 2. Oktober von 7.30 Uhr bis 12 Uhr auf dem Platz zwischen Dorfsaal und Spielplatz statt.