Heimische Kunstradfahrer schon fast in WM-Form

Der 14. Ems-Cup der Saalradler brachte für Vorarlbergs Asse gute Platzierungen.

in der Radsporthalle Hohenems, Schweizerstraße 55, statt. Es war der 14. Ems-Cup, er diente für alle Starter als Vorbereitungs-Wettkampf auf die WM Saison. 1. Rang durch Schneider Lorena, ÖAMTC RC MAZDA Hagspiel Höchst, in der Kategorien Wertung, ebenso für Kühne Katharina und Marcel Schnetzer in der die 2er offene Kategorie. Mit dem 4. Rang in der Kategorien Wertung gelang Andrich Michelle vom ÖAMTC RV Hohenems eine Top Platzierung. Belmega Franziska vom ÖAMTC RV Enzian Sulz platzierte sich dahinter auf dem 6. Rang.