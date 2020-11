Heimische eSports-Szene zockt am Samstag bei den Fall Finals 2020

Zum zweiten Mal in diesem Jahr steigen am Samstag im Wiener Gasometer die Endspiele der A1 eSports League Austria.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind für die Fall Finals allerdings wieder keine Zuschauer erlaubt. Zudem wird quasi im Home Office um die Titel gezockt und kommentiert. Nur Moderation, Regie, Kamera und Ton sind an Ort und Stelle. 138 Spieler treten in fünf Games gegeneinander an. Dabei geht es um mehr als 18.000 Euro Preisgeld.