Heimdoppel mit Derby und Abschied

Weihnachten und die Zeit um den Jahreswechsel beschert den Wäldern ein Monsterprogramm.

Sechs Spiele innerhalb von zwölf Tagen gilt es zu absolvieren. Den Start macht das Heimdoppel gegen Salzburg (26.12) und die VEU Feldkirch. (27.12) Anpfiff ist jeweils um 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn. Marcel Wolf wird dabei ein letztes Mal seine Schlittschuhe für den EC Bregenzerwald schnüren.

Besinnliche Feiertage dürften in der Eishockeywelt ein Fremdwort sein. Auch auf Jürgen Fussenegger und Co. wartet ein vollgepacktes Programm, das gleich mit zwei Heimspielen innert 24 Stunden beginnt. Außer dem Organisationsaufwand, der durch die vielen helfenden Hände des Vereins bewältigt wird, sieht Obmann Guntram Schedler die wahre Herausforderung sieht in der Zeit danach: „Sechs Begegnungen in 12 Tagen, das ist für die Spieler der anstrengende Part. Dazu kommt das Verletzungspech von uns und Partner Dornbirn. Da die Bulldogs im gleichen Zeitraum ebenfalls sechs Spiele haben, investieren wir viel Arbeit in die Aufteilung der Koops, ohne die Cracks zu überlasten.“

Am Stefanitag sind die Jungbullen aus Salzburg im Messestadion zu Gast. Dort heißt das Motto Wiedergutmachung für die 15:1 Blamage im Volksgarten. Das Rückspiel kommt für die Wälder derzeit sehr gelegen, gewann man immerhin vier von den letzten fünf Runden. Der Aufwärtstrend soll halten, auch wenn Schedler die Salzburger in der Favoritenrolle sieht: „Die Red Bull Hockey Juniors sind aus Topspielern von ganz Europa zusammengesetzt. Für uns ist das ein harter Brocken, aber an einem guten Tag ist alles möglich.“

Ähnliche Vorzeichen gibt es tags darauf gegen die VEU Feldkirch. Die Montfortstädter haben derzeit den sechsten Tabellenplatz inne, was die fixe Play Off Qualifikation bedeuten würde. Diese Position kann natürlich nur mit weiteren Punkten verteidigt werden, dementsprechend motiviert werden die Lefebvre Schützlinge anreisen. Das Hinspiel in der Vorarlberghalle endete 7:4, seither sind auch Martin Mairitsch und Philipp Koczera in die Aufstellung zurückgekehrt. „Beim letzten Mal konnten wir uns in der österreichischen Meisterschaft knapp durchsetzen. Mit Mairitsch und Koczera ist die VEU jetzt aber noch stärker einzuschätzen. Das beste Dopingmittel für unsere Spieler sind volle Hallen.“, appelliert Schedler an die Wälder Fans.

Das Vorarlbergderby wird gleichzeitig der letzte Auftritt von Marcel Wolf im grün-weiß-schwarzen Dress sein. Der 29 jährige Stürmer muss aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten und wird die Saison in der Tiroler Eliteliga beenden. Insgesamt absolvierte Marcel 193 Spiele für die Tiger und erzielte dabei 57 Tore und bereitete 96 weitere vor. Nach dem Derby soll die #74 gebührend von seinen Mannschaftskollegen und den Fans verabschiedet werden.