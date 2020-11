Heimdoppel gegen Linz und Klagenfurt für die Wälder

Der EC Bregenzerwald darf durchaus mit sechs Punkten liebäugeln

Sechs Punkte stehen für die Wälder am letzten Novemberwochenende auf dem Spiel. Die Juurikkala Schützlinge empfangen am Samstag die Steel Wings ab 19:30 Uhr, tags darauf gastieren die Rotjacken ab 17:30 Uhr im Messestadion.

Mit den Steel Wings kommt nicht nur die rote Laterne ins Messestadion, sondern auch bekannte Gesichter. Über den Sommer wechselten nämlich Laurin Müller und Tobias Fender nach Linz, um dort ihr Glück zu versuchen. Mit Punkten für die Tabelle wollte es bisher noch nicht so richtig funktionieren. In der regulären Saison trafen die Stahlstädter nämlich nur in Kitzbühel den gegnerischen Kasten, dort reichte es schlussendlich sogar für zwei Zähler. Aber hier gilt für die Wälder die alte Regel, einen vermeintlich leichten Gegner, nicht zu unterschätzen. Gerade mal einen Punkt trennt den ECB von der zweiten Garnitur des EC KACs. Die Kärntner mussten bedingt durch Corona Fälle in der Mannschaft über einen Monat pausieren und kehrten erst vergangene Woche in den Alps Hockey League Betrieb zurück, wo es Niederlagen gegen Kitzbühel und Jesenice gab.