Heimdoppel für den EC Bregenzerwald

Am nächsten Wochenende sind das KAC Future Team und die Red Bull Juniors in Dornbirn zu Gast.

Am kommenden Wochenende stehen nun zwei Heimpartien auf dem Programm. Am Freitag, 2. Dezember gastiert das einen Rang hinter den Wäldern liegende Future Team des Klagenfurter AC in der Dornbirner Messeishalle. Tags darauf heißt der Gegner Red Bull Juniors. Die Youngsters aus der Mozartstadt haben in der Meisterschaft bislang eine sehr gute Figur gemacht und liegen auf Platz drei. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.