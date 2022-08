0:6-Heimdebakel: Salzburg zeigt Austria die Grenzen auf

Austria Lustenau musste sich im heutigen Heimspiel Serienmeister Red Bull Salzburg klar mit 0:6 geschlagen geben.

Nachdem die Lustenauer in den ersten 10 Minuten noch gut dagegen hielten, gingen die Gäste in der 16. Minute durch Fernando per Elfmeter in Führung - Capaldo wurde zuvor zu Fall gebracht. Und die Bullen legten nur füng Minuten später durch einen Schuss von Kjaergaard zum 0:2 nach. Die Austria brauchte einige Minuten, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, versuchte aber mit Fortdauer der ersten Halbzeit selbst offensiv Akzente zu setzen. Doch sowohl Fridrikas, als auch Guenouche und der aktive Teixeira ließen die notwendige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. So ging es mit dem 0:2 in die Pause.