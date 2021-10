Heimatpflegeverein Bregenzerwald feiert Jubiläum

Wälderabend stand ganz im Zeichen des 40-jährigen Bestehens.

Egg. Am 25. Oktober 1981 fand die Gründungsversammlung des Heimatpflegevereins Bregenzerwald im Gasthof Gams in Bezau statt. Auf den Tag genau 40 Jahre später feierte der Verein seinen Jubiläums-Wälderabend im Löwensaal in Egg. Der Heimatpflegeverein ist mit rund 1.270 Mitgliedern der zweitgrößte Verein des Bregenzerwaldes. Obmann Richard Bilgeri konnten rund 200 Gäste, darunter viele Frauen in Tracht, zu dem Festakt begrüßen. In seiner Ansprache ließ er die 40 Vereinsjahre Revue passieren.