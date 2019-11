â€žHeiliger Bimbamâ€œ verzauberte Besucher

Der Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art lockte vergangenes Wochenende zahlreiche Besucher in die Bludenzer Altstadt.

Das Ambiente im Bayrischen Garten und in der Rathausgasse versetzte die Besucher dabei in eine vorweihnachtliche Stimmung und ließ die Vorfreude auf Weihnachten spüren. Die Aussteller präsentierten an den Ständen Kunsthandwerk und Spezialitäten aus der Region, wie Gin, Honig und Pralinen sowie handgemachte Seifen, gehäkelte Kuscheltiere und vieles mehr. Kulinarisch durften unter anderem Raclette, eine wärmende Suppe, Küachle und Maroni nicht fehlen. Am Samstag und Sonntag erfüllten die Klänge der Alphornbläser die Bludenzer Altstadt. Am Sonntagnachmittag waren außerdem die Adventbläser des Musikvereins St. Anton zu Gast.