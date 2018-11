"Heil Hitler, Heil Trump"-Rufe in US-Theater

Der Zwischenfall ereignete sich in der Pause des Stücks im "Hippodrome Theater" in Baltimore.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Pause des Stücks im "Hippodrome Theater" in Baltimore. ©Screenshot YouTube

In einer Vorstellung von "Anatevka" am Mittwoch Abend in Baltimore sorgte ein Mann im Publikum mit dem Ausruf "Heil Hitler, Heil Trump" für Aufregung.

In der Pause des Stücks “Anatevka”, nach dem gleichnamigen Film des kanadischen Regisseurs Norman Jewison (Originaltitel: “Fiddler on the Roof”), das in einem jüdischen Dorf in der Ukraine des Jahres 1905 spielt, schockierte ein Mann in der Pause das anwesende Publikum mit dem Ruf “Heil Hitler, Heil Trump”. Mehreren Berichten zufolge der rief der Mann außerdem etwas im Zusammenhang mit MAGA (Make America Great Again – Präsident Donald Trumps Wahlkampfslogan).

Der Mann wurde nach einigen Minuten von der Security aus dem Theater gebracht und anschließend von der Polizei übernommen.

US-Sender berichtet über den Vorfall

Polizei: Keine Gefahr Laut einem Polizeibericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, gab der Mann an er habe mit seinen Ausrufen gegen Präsident Trump protestieren wollen. Polizeibeamte sagten aus, der Mann namens Anthony Derlunas (58) habe ihnen gegenüber angegeben viel getrunken zu haben. Die Polizei befand, dass der Mann keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle.

Einige Zuschauer im “Hippodrome Theater” in Baltimore liefen nach den Rufen im Theater zu den Ausgängen, andere riefen nach der Security. Einige sagten aus, sie hätten damit gerechnet, Schüsse fallen zu hören. Der Zwischenfall ereignete sich nur wenige Wochen nachdem ein Schütze elf Menschen in einer Synagoge in Baltimore getötet hatte.