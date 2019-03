Heidi Klum: Knappes Höschen und oben ohne

Heiß in Hongkong: Heidi Klum präsentiert sich ihren Fans oben ohne auf Instagram.

Klamotten im Liebesurlaub? Völlig unnötig! Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) genießen aktuell eine romantische Zeit in Hongkong. Auf Instagram lassen das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Follower sogar an den Mußestunden in China teilhaben – und das, obwohl das Paar auf den Pics wirklich sehr spärlich bekleidet ist. Heidi posiert in der Bilderreihe lediglich im knappen Höschen und ihr Tom scheint den Augenblick komplett textilfrei zu genießen. Ganz nach dem Motto: Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Bleibt abzuwarten, wie schlüpfrige die nächsten Schnappschüsse wohl sein werden!