Kleiner aber feiner Faschingsumzug in Silbertal mit insgesamt 13 Gruppen

Er ist einer der Höhepunkte im Dorfgeschehen in Silbertal, das alljährliche Faschingsumzug am Faschingssamstag. Seit vielen Jahren organisieren die Silbertaler Bergfreunde den Umzug in bestens bewährter Manier. Und auch dieses Jahr war praktisch das ganze Dorf auf den Beinen, als es pünktlich um 14.15 Uhr hieß „Heidawättr Hennatschättr“. Vom Hotel Silbertal zog der bunte Tross, der dieses Jahr aus insgesamt 13 Gruppen bestand über die Hauptstraße bis zum Parkplatz der Kristbergbahn. Nach einem kurzen Zwischenstopp ging es dann wieder zurück und anschließend in das Vereinshaus.

Viele Tiere

Dieses Jahr waren neben schwarz-weißen Harlekins auch diverse Tiere aus dem Silbertaler Zoo vertreten. Von der lustigen Kakerlake bis hin zu kleinen und großen Giraffen, wilden Pumas und Löwen sowie bunten Vögeln. Auch die benachbarten Faschingsgilden machen immer wieder gerne bei dem Umzug mit und so sah man Mohrenflaschen mit ihrer Bierkiste, sowie die Soko Schruns in ihren schwarzen Fräcken. Doch auch politische Themen griffen die Faschingsnarren in diesem Jahr auf. So sah man Heinz Strache mit einer russischen Oligarchin auf einem voluminösen Sofa sitzend mitten in dem bunten Tross, natürlich mit Namensschild „Ibiza-Gate“ versehen.

Feierlaune