Heftiges Gewitter über Vorarlberg

Noch bis Mitternacht ist es in Vorarlbeg gewittrig. Auch kräftige Regenschauer ziehen über das Land.

Schauer und Gewitter ziehen derzeit über Vorarlberg auf. Sie dauern bis in die erste Nachthälfte hinein, nach Mitternacht sollte es weitgehend trocken, aber überwiegend bewölkt bleiben. In den Morgenstunden könnten erneut Schauer aufziehen.

Bewölkter und regnerischer Samstag

Am Samstag überwiegt in Summe die Bewölkung, etwas Sonne gibt es nur zwischendurch. Dazu sind am Vormittag vor allem zwischen Bodensee und Arlberg erste Regenschauer möglich, ab Mittag werden sie wahrscheinlicher und es ist überall mit ihnen zu rechnen. Stellenweise kann es kräftig regnen und vereinzelt sind auch Gewitter mit dabei. Es bleibt kühler als an den Vortagen.