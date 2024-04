In Schwarzach fielen am Sonntag richtig dicke Schneeflocken vom Himmel.

Heftiger Schneefall im Rheintal am Sonntag

April-Wetter! Nachdem der April in diesem Jahr schon Temperaturen an die 30 Grad gesehen hat, haben dichte Schneefälle mit dicken Flocken am Sonntag im Rheintal für Verwunderung gesorgt.

Für viele Autofahrer, die bereits Sommerreifen montiert haben, kein schöner Anblick. Die Straßenverhältnisse sind mitunter schwierig bis gefährlich. Auf Bergstraßen aus dem Rheintal in höher gelegene Gemeinden, etwa die Bödelestraße in Dornbirn, kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Schwierige Verhältnisse auf der Senderstraße. ©VOL.AT/Driessler

Besondere Vorsicht ist aktuell im Straßenverkehr auf jeden Fall geboten.

Blick auf den Russmedia-Parkplatz am frühen Sonntagnachmittag. ©VOL.AT/Suppersberger

Das Wetter am Sonntag

Der Nachmittag bringt recht kräftige Regen-, Schnee und Graupellschauer. Rund ums Rheintal und im Bodenseeumfeld reicht es zwischendurch für etwas Sonne. Die Schneefallgrenze liegt je nach Intensität zwischen tiefen Lagen und 900 Metern. Der Wind weht meist nur schwach, kann aber in der Nähe kräftiger Schauer vorübergehend etwas lebhafter werden. Höchstwerte: 1 bis 6 Grad.

Dicke Flocken - Der Schnee bleibt in Schwarzach auf den Autos liegen. ©VOl.AT/Rauch

Prognose für Montag

Am Vormittag schneit oder regnet es im ganzen Land noch leicht bis mäßig, die Schneefallgrenze steigt auf 700 bis 900 Meter. Am Nachmittag wird es im Rheintal, der Bodenseeregion und im Vorderwald schon überwiegend trocken und zeitweise sonnig sein. Tiefstwerte: -4 bis +1 Grad, Höchstwerte: 4 bis 9 Grad.

Schwarzach, Nähe Achraintunnel - Starker Schneefall und gefährliche Straßenverhältnisse. ©VOL.AT/Suppersberger

Der Niederschlag im Wetterradar

Heftiger Schneefall am Sonntag in Schwarzach



















Ein Blick durch die Bodensee-Livecam

Senderstraße am frühen Sonntagnachmittag. Es schneit dicke Flocken im Rheintal. ©VOL.AT/Driessler