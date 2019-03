Heftiger Schlagabtausch: Doping-Journalist attackiert Gandler

Heftiger Schlagabtausch zwischen Doping-Journalist Hajo Seppelt und Langlauf-Coach Markus Gandler.

Was ist da los im österreichischen Spitzensport? Warum ist der Doping-Sumpf noch immer nicht trockengelegt? Sind Spitzenleistungen im Spitzensport nur mit verbotenen Hilfsmitteln möglich? Darüber diskutierten am Sonntagabend in der ORF-Sendung “Im Zentrum”: