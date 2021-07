Heftige Unwetter mit Starkregen im Anmarsch

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel zieht am Samstagabend über weite Teile Österreichs - auch Vorarlberg ist betroffen.

In Vorarlberg muss am Abend mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Es soll zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen.

Kräftige Schauer und Gewitter erwartet

Das Wetter aktuell:

Update 19.20 Uhr: Die Unwetter scheinen in weiten Teilen Vorarlbergs vorerst abzuklingen.



Update 19.02 Uhr: Aktuell wird die Feuerwehr an 11 Standorten benötigt.



Update 18.50 Uhr: Auch in Lustenau stehen schon Keller unter Wasser. In Rankweil und Dornbirn blockieren Bäume die Straßen.



Update 18.45 Uhr: Es kommt zu ersten Feuerwehreinsätzen in Rankweil und Dornbirn.